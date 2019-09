Mit wie viel Geld sollen Familien auskommen?

Die Antworten der Spitzenkandidaten analysiert Politikwissenschaftler Peter Filzmaier:

Was schön ist: Alle Spitzenkandidaten fordern einen Ausbau der Kinderbetreuung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das freilich ist fast so neu wie die Erfindung des Rades. Also uralt. Eine kurze Recherche ergibt, dass die ÖVP 1971 im Wahlkampf „90.000 neue Kindergartenplätze“ und die SPÖ 1975 „für jedes Kind einen Kindergartenplatz“ versprochen hat. 2002 hieß es „20.000 neue Kindergartenplätze“. Und so weiter und so fort. Wir müssten längst mehr solche Plätze als Kinder haben.