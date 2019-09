Wohnen frisst zu viel vom Lohn

Wer in Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern lebt, nimmt das noch stärker wahr - dort fürchten neun von zehn, dass die Wohnkosten den Großteil des Einkommens fressen. Am Land, dort wo Grundstücke meist deutlich billiger zu kaufen sind als in der Stadt, sind es noch immer acht von zehn. Das Gefühl kommt nicht von ungefähr, sondern wird von der Statistik bestätigt. Sprach man früher von 30 Prozent des Einkommens, die in die Wohnkosten flossen, so geht sich das heute oft nicht mehr aus.