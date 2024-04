Christian Ilzer sieht ein: „War keine gute Idee“

Onur Cinel (Salzburg-Trainer):

„In der ersten Hälfte haben wir gleich das Gegentor bekommen und in der zweiten eben nicht – das ist für mich der Hauptunterschied zwischen erster und zweiter Hälfte. Die Mannschaft hat zu lange gebraucht, um das zu verarbeiten, all das haben wir in der zweiten Hälfte besser gemacht. Diese zweite Hälfte gibt ihnen sicher viel Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Die Jungs haben gezeigt, wie gut sie sein können. Das muss man für die restlichen Spiele mitnehmen. Wenn wir so auftreten, dann ist die Chance groß, dass wir sie gewinnen.“