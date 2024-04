Viertelfinal-Auftaktsiege für Krems und Fivers

Die Fivers Margareten und UHK Krems sind am Sonntag mit Siegen ins Viertelfinale der heimischen Männer-Handball-Liga gestartet. Die Fivers setzten sich in Bruck an der Mur gegen die BT Füchse mit 32:28 (16:14) durch, die Niederösterreicher gewannen ihr Heimspiel gegen Bregenz Handball mit 30:21 (15:9) und stellten damit in der „best of three“-Serie ebenfalls auf 1:0.