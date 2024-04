Anzengruber stößt Willi vom Bürgermeister-Thron

Noch in der Woche vor der Wahl glaubten Mattle, Tursky und Co, dass sie fix in die Stichwahl kommen. Doch der Wähler hat sich von Plakaten und Geld nicht blenden lassen und die Schwarzen abgestraft. Sogar in den letzten zwei Wochen vor der Stichwahl haben die Schwarzen noch versucht, Anzengruber Prügel vor die Beine zu werfen und ihn anzupatzen.