Nach ORF-Aus auch keine ServusTV-Show für Jelinek

Auf dem Weg nach Salzburg

Doch dann kamen die Chats mit dem ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache, die ihn für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk letztlich untragbar machten. Seither herrschte Funkstille. Und während der ORF nun mit einem neuen Format an selber Stelle firmiert („Fit mit den Stars“) soll Jelinek mit ServusTV in Verhandlungen getreten sein. Die dürften relativ weit gegoren gewesen sein, denn immerhin sprach darüber nahezu jeder in der heimischen Medienbranche. Seitens des Senders gab es dazu nie eine offizielle Stellungnahme. Ebenso auch nicht von Philipp Jelinek selbst.