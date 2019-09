Bei der Sicherheit wird zu viel gespart!

Das Ergebnis: Mehr als die Hälfte fühlt sich in unserem Land noch genauso sicher wie vor fünf Jahren. Während das Sicherheitsgefühl in Dörfern überdurchschnittlich hoch ist, sind die Städter naturgemäß etwas kritischer. Das dürfte auch an der Zahl an Straftaten liegen, die in Metropolen generell höher ist. Wirft man einen Blick auf die Kriminalitätsstatistik, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Erstmals seit 20 Jahren sank die Zahl der Anzeigen auf unter eine halbe Million, auch die Aufklärungsquote stieg.