Internet: Das sagen die Spitzenkandidaten

Die Antworten der Spitzenkandidaten analysiert Politikwissenschaftler Peter Filzmaier: Mit allem Respekt: Kurze und klare Antworten von Politikern sind an sich gut, doch das ist allzu sehr „no na ned“. Dass man die digitale Infrastruktur ausbaut, was sonst? Es nicht zu tun, das wäre so, als würde man in den nächsten fünf Jahren auch keine Bau- oder Verkehrsprojekte mehr durchführen wollen. Überlässt man den Internetausbau dem freien Markt, werden Gegenden des ländlichen Raums nicht mit ausreichender Geschwindigkeit versorgt. Oder gar nicht. Mit 5G jedenfalls nicht. Weil es sich für die Internetbetreiberfirmen nicht rechnet. Wodurch kleinere Gemeinden in Randlagen von der wirtschaftlichen Entwicklung ausgeschlossen würden.