Vilimsky will „Remigration“ nach Ruanda-Modell

AfD: „Diese Geschichte stinkt unglaublich“

Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) erhält in der Spionageaffäre um ihren EU-Spitzenkandidaten Maximilian Krah Rückendeckung von der FPÖ. „Ich sehe die AfD hier als Opfer“, so Vilimsky unter Verweis auf den Zeitpunkt der Festnahme von Krahs Mitarbeiter, der angeblich für China spioniert haben soll. „Diese Geschichte stinkt hier unglaublich“, so Vilimsky.