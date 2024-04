Paris Saint-Germain ist französischer Meister!

Monaco, das zuletzt viermal in Serie gewonnen hatte, ging zwar durch Wissam Ben Yedder schon in der ersten Minute in Führung, Lyon dreht die Partie jedoch dank Treffer von Routinier Alexandre Lacazette (22.) und Mohamed Benrahma bis zur 26. Minute. Ben Yedder schlug in der 60. Minute erneut zu und nur vermeintlich in der 79. Minute ebenfalls. Dieses Tor wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Malick Fofana (84.) schoss Lyon schließlich zum Sieg.