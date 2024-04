Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz – 17 Uhr LIVE

Genau diesen mentalen Aspekt bearbeitete Cinel in den wenigen Tagen vor dem Hit. „Das läuft ganz viel über Einzel- und Mannschaftsgespräche. Es ist eine kurze Zeit, mit dem Vorteil, dass man sofort zeigen kann, dass man es besser kann“, berichtete der Assistent von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Seine klare Forderung an die Mannschaft: „Es muss sichtbar sein, dass wir gewinnen wollen – in jedem Zweikampf, in jedem Luftduell, in der Überzeugung bei jedem Pass und jedem Schuss.“ Welche Gefahr von Sturm droht, war Cinel bewusst. „Sie sind eine extrem intensive Mannschaft, mit einer hohen Bereitschaft in allen Spielphasen, und das machen sie sehr konstant.“