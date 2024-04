Blaues Auge für Wiens grüne Doppelspitze

Gürtel und Zweierlinie als vordringliche konkrete Anliegen

Die Vision der grünen Doppelspitze vom Wien der Zukunft: „Ein Alltag, in dem wir schnell von A nach B kommen, ohne aufs Auto angewiesen zu sein. Ein Alltag, in dem alle vor der Sommer-Hitze geschützt sind und nicht nur die, die eine Terrasse haben. Und ein Alltag, in dem wir uns selbstverständlich mit günstiger und grüner Energie versorgen, weil wir den Ausstieg aus Öl und Gas geschafft haben.“ An konkreten Projekten wollen sich Pühringer und Kraus weiter um die Umgestaltung des Gürtels und der Zweierlinie bemühen.