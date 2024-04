Lokal ermöglicht Familien „Treffen wie früher“

Für Demenzkranke und ihre Angehörigen werden alltägliche Dinge, wie ins Gasthaus Essen zu gehen, zur Strapaze. Das muss nicht sein, dachte sich der Küchenchef des Hauses Döbling: „Auch an Demenz erkrankte Menschen haben Freude genussvollen Augenblicken, leider fehlt es oft an Möglichkeiten.“ Mit dem ab Mitte Mai in Betrieb gehenden Restaurant „Zum Augenblick“ wird genau so eine geschaffen.