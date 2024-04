Bekommt Lewandowski nachträglich den Ballon d‘Or?

„Ich wäre an der Reihe gewesen“

Dass Lewandowski Messis Trophäe überreicht bekommt, ist zwar unwahrscheinlich, allerdings kursieren Gerüchte, die Auszeichnung für das Jahr 2020, in dem die Gala Corona-bedingt nicht stattfinden konnte, könne doch noch vergeben werden, heißt es. Dann wäre der 35-Jährige wohl Top-Favorit auf den goldenen Fußball. „Ich hätte natürlich gerne einmal die Auszeichnung des Ballon d‘Or erhalten. Es ist nicht so, dass ich sauer oder wehmütig bin, weil diese Trophäe noch fehlt. Aber mein Gefühl ist, dass ich in einem der beiden Jahre an der Reihe gewesen wäre“, findet auch der Stürmer selbst. Wie heißt es so schön: die Hoffnung stirbt zuletzt ...