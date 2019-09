Arbeit: Das sagen die Spitzenkandidaten

Inhaltlich zeigt sich in geradezu klassischer Form ein ideologischer Rechts-/Links-Gegensatz: ÖVP, FPÖ und NEOS stehen wirtschaftspolitisch rechts. Also vertrauen sie darauf, dass Steuersenkungen auf einem freien Markt genauso zur Ankurbelung der Wirtschaft und zu mehr Arbeitsplätzen führen sollen. Umgekehrt vertreten SPÖ, Grüne und JETZT die linke Position, dass der Staat stärker in die Marktregeln eingreifen müsse und eben möglichst hohe Mindestlöhne gesetzlich festlegen soll.