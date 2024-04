TGW Zehnkampf: Erster Rekord mit der Mixed-Staffel

Wie so oft in der Vergangenheit, so war die TGW Zehnkampf-Union auch heuer wieder einmal Vorläufer: In der Besetzung Julius Rudorfer, Susanne Gogl-Walli, Antonia Reisz und Samuel Lengauer trug sich der Linzer Traditionsverein als Erster in die österreichische Rekordliste der Vereine mit der Mixed-Staffel über 4 x 400 m in 3:33,88 Minuten ein.