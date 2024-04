Wie SPÖ-Chef Babler seine „Mission Kanzler“ angeht

Ein Videospot, kurze Botschaften und dann der große Auftritt. Um kurz nach 11 Uhr stand SPÖ-Chef Andreas Babler beim Bundesparteirat in seinem Heimatbundesland Niederösterreich zum ersten Mal im Rampenlicht. Musikalisch untermalt wurde sein Einzug durch das Lied „Can’t Stop“ der weltbekannten Band Red Hot Chili Peppers. Niemand Geringerer als Wladimir Klitschko verwendete das Lied als Einlaufhymne vor seinen größten Boxkämpfen. Passend also für den inoffiziellen Start in den roten Wahlkampf – und Bablers bislang wichtigste politische Schlagabtausche.