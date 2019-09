Junge werden nicht auf die Welt vorbereitet

81 Prozent der Maturanten/Studenten unzufrieden

Kein Wunder also, dass 76 Prozent der Österreicher meinen, die Lehrpläne an unseren Schulen sollten besser an die gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen angepasst werden. Oder anders gesagt: Der Stoff, den unsere Kinder lernen, ist in vielen Bereichen veraltet. Dieses eindeutige Ergebnis geht aus unserer aktuellen „Krone“-Umfrage (Details siehe auch Storyende) hervor. Pickt man sich nur Maturanten und Studenten aus der Umfrage heraus, sind es sogar 81 Prozent, die sich modernere Schulinhalte wünschen.