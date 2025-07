Mann stiehlt Linienbus und flieht vor Polizei

Der Fahrer habe Anhaltesignale der Polizei ignoriert und sei über mehrere Autobahnen davongerast, teilte die Behörde mit. Er missachtete rote Ampeln, fuhr teilweise entgegen der Fahrtrichtung und beschädigte mit dem Bus andere Fahrzeuge, Leitplanken und Verkehrsschilder. Begonnen hatte die wilde Fahrt in Greven im Münsterland. Von dort ging es auf die Autobahn in Richtung Bremen und schließlich gar in Richtung Amsterdam.