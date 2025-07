Heftige Regenfälle und Stürme in Katalonien

Schwerverletzte wurden nicht gemeldet. Zu den besonders betroffenen Städten gehörte Barcelona, wo unter anderem ein Krankenhaus wegen eines Stromausfalls keine neuen Patientinnen und Patienten mehr aufnehmen konnte. Viele Straßen waren gesperrt. Am Flughafen von Barcelona musste ein Flugzeug, das gerade in die USA gestartet war, umkehren: Die Nase der Maschine war durch Hagel beschädigt worden. In Barcelona wurden zudem alle öffentlichen Parks und der Zoo geschlossen, an den Stränden rote Flaggen gehisst.