„Russland lässt uns nicht in Frieden leben“

Welche Rolle kann Österreich – neutral, Nicht-NATO-Mitglied – in der gegenwärtigen geopolitischen Lage übernehmen?

Österreich ist militärisch neutral – nicht aber politisch. Das habe ich bei meinem Besuch in Wien am Donnerstag noch einmal deutlich gespürt. Wir teilen in der Außenpolitik sehr viele Positionen, Interessen und Werte. Wir stehen klar an der Seite der Ukraine: mit harten Sanktionen gegen Russland und mit der festen Überzeugung, dass in Europa keine Grenzen mit Gewalt verschoben werden dürfen. Zugleich ist Wien nicht nur historisch ein Ort, an dem die Diplomatie lebt, selbst wenn die Fronten verhärtet sind.