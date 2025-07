Wimbledon-Finale: Sinner gegen Alcaraz ab 17 Uhr

Gewinnt Alcaraz, dann ist er der fünfte Spieler nach Björn Borg, Pete Sampras, Federer und Djokovic, der in Wimbledon drei Mal in Folge gewinnt und er würde diesbezüglich bereits Nadal (zwei Wimbledontitel) übertrumpfen. Und was sagt der Erfolgreichste aller Zeiten, Novak Djokovic? Er sieht Alcaraz mit knappem Vorsprung vorne wegen dessen Wimbledon-Historie. „Aber es ist nur ein kleiner Vorteil, weil Jannik den Ball sehr stark schlägt. Ich denke, dass es wieder ein enges Duell wird – so wie in Paris.“