Frauenmorde: Was läuft falsch in der Gesellschaft?

Das neue Jahr beginnt so mörderisch, wie das alte geendet hat. Es scheint sich jener grausame Trend, der schon 2018 für Entsetzen gesorgt hat, auch in diesem Jahr nahtlos fortzusetzen. Erst am Dienstag wurde am Wiener Hauptbahnhof eine 25-jährige von ihrem Bruder niedergestochen. Zuvor sorgte am Wochenende jener Fall aus Wiener Neustadt für Schlagzeilen, bei dem ein 16-jähriges Mädchen erwürgt aufgefunden wurde. Solche Meldungen scheinen immer mehr zum Alltag zu gehören und man fragt sich: Was ist los mit Österreich?