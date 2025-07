Nur FPÖ stimmte gegen Verbot von Penisbildern

Haftstrafe bis zu einem halben Jahr

Der Strafrahmen beträgt eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder alternativ eine Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen. Ziel ist es laut der Regierung, vor sexueller Belästigung zu schützen. Viele dieser Fälle würden nie an die Öffentlichkeit gelangen, hieß es in einer Aussendung. „Man wird sich überlegen: Fotografiert man jetzt in die Hose hinein und verschickt es?“, sagte Sporrer. „Eure Penisbilder interessieren wirklich keinen Schwanz“, schloss NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter.