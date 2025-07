Gruppensieg! Schwedinnen besiegen Deutsche klar

Für die in allen drei Gruppenspielen siegreichen Skandinavierinnen geht es damit im Viertelfinale am Donnerstag gegen den Zweiten aus Pool D, infrage kommen mit Frankreich, England, Niederlande und Wales noch alle vier Teams. Auf die Deutschen wartet nach der ersten Niederlage nach zuvor zwei Erfolgen am kommenden Samstag der Sieger dieser Gruppe, die am Sonntag entschieden wird.