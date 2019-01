Erschütternd: In 5 Wochen bereits 5. Frauenmord!

Mädchen erwürgt und in Park abgelegt

Am Sonntagvormittag wurde in einem Park im niederösterreichischen Wiener Neustadt die 16 Jahre alte Manuela tot aufgefunden, von der eigenen Mutter, die das Mädchen bereits gesucht hatte. Die Leiche war notdürftig unter einem Laubhaufen versteckt. Die Jugendliche war am Vorabend in Wiener Neustadt ausgegangen, dabei offenbar in Begleitung ihres Ex-Freundes Yazan A. gewesen. Das Mädchen kehrte nicht mehr nach Hause zurück, woraufhin die Familie am Morgen die Suche nach ihm aufnahm.