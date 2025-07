FC Chelsea gegen PSG – ab 21 Uhr LIVE

Für Infantino ist das Endspiel ein „historischer Moment“. Der FIFA-Chef umgarnt den US-Präsidenten, wo er nur kann. Die engen Bande, die er knüpft, sollen dem Weltverband dienlich für die erste WM mit 48 Teams sein, die in einem Jahr in Kanada, Mexiko und hauptsächlich in den USA stattfinden wird. Auch dann findet das Endspiel am 19. Juli 2026 im Stadion der New York Giants und New York Jets in New Jersey statt.