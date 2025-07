Offizier will länger arbeiten, doch Bescheid fehlt

Einer der Gründe sei etwa das aktuell „hervorragende Budget“, welches dem Bundesheer zur Verfügung stehe, betonte Bauer: „Wir können aus dem Vollen schöpfen, auch was neues Gerät angeht.“ Was den Wunsch eines späteren Pensionsantritts angeht, so sei das natürlich prinzipiell erfreulich, aber: „Natürlich heißt es dann auch für andere, die eventuell auf eine höhere Position hoffen, dass sie noch länger warten müssen.“