Geheimes Jacht-Treffen? Insider heizt Gerüchte an

Fest steht: Wolff hat in Spielberg kein Geheimnis daraus gemacht, Verstappen gerne im Mercedes zu sehen. Der 53-jährige Wiener: „Als Teamchef der besten Automarke der Welt ist es klar, dass man sich damit beschäftigt, was ein viermaliger Weltmeister in Zukunft machen möchte – auch wenn das noch weit in der Zukunft ist.“