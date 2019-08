Sauna auch im Sommer

46 Prozent der Österreicher zwischen 14 und 69 Jahren sind zumindest fallweise „heiß“ auf noch mehr Schweißverlust - so das Ergebnis einer Studie von Marketagent. Doch ist das auch so, wenn draußen die 30-Grad-Marke regelmäßig geknackt wird? Im Winter scheint es logisch, der Kälte in der Schwitzkammer zu entgehen und das Immunsystem dadurch gegen umherschwirrende Keime zu stärken. Während der Ferienzeit hingegen kommt es vielen gar nicht in den Sinn, die Schweißausschüttung zusätzlich noch zu reizen. Dabei bringen Saunagänge auch jetzt viele Vorteile für die Gesundheit.