Heiße Tage als Risiko für Babys

Unter anderem können etwa eingesunkene Augen, konzentrierter und spärlicher Urin ein Warnsignal für zu wenig Flüssigkeitsaufnahme sein, wie Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl, Abteilung für Kinder und Jugendliche im LKH Hochsteiermark in Leoben (Stmk.) erklärt. Schwitzt der Nachwuchs, dann sollten ihn die Eltern sofort an einen kühleren Ort bringen. Aber keinen Ventilator direkt in der Nähe aufstellen, da er schneller zur Austrocknung führen kann.