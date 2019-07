Firmen oft schlecht auf Hackerangriffe vorbereitet

Firmen investieren ungern in IT-Sicherheit

Trotz der zunehmenden Gefahr sei die Bereitschaft der Firmen, in die Bekämpfung von E-Crime zu investieren, nicht besonders ausgeprägt. „Lediglich knapp ein Viertel der Befragten investiere mehr als 50.000 Euro.“ Ihn wundere, dass viele Unternehmen insbesondere im mittelständischen Bereich glaubten, sie seien für Hacker nicht interessant, sagte Sauermann. Dabei stelle der Mittelstand den Großteil der Firmen in Deutschland und stehe für „Made in Germany“. Natürlich seien Produkte, Daten und geistiges Eigentum im Ausland interessant. Diese Erkenntnis habe erfreulicherweise in den vergangenen Jahren aber zugenommen.