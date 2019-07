Amazon Alexa soll britische Patienten beraten

Der Hausarzt - der General Practitioner - ist auch in Großbritannien normalerweise die erste Anlaufstelle für Menschen, die sich krank fühlen. Die Vorsitzende des Royal College of General Practitioners, Helen Stokes-Lampard, erklärte, der Einsatz von Sprachassistenten könne mehr Arzttermine für diejenigen Patienten freischaufeln, die sie am dringendsten benötigten. „Es könnte einigen Patienten helfen, herauszufinden, welche Behandlung sie benötigen, bevor sie persönliche medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, insbesondere bei geringfügigen Beschwerden, für die selten ein Arzttermin erforderlich ist.“