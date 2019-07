Nicht ohne meinen Gummi

Es ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Nur tun, was einem Spaß macht, neue Erfahrungen sammeln, das Leben genießen. Dass im Sommer auch die Liebe nicht zu kurz kommen sollte, versteht sich von selbst. Wenn der Reiz des Neuen dann dem schnöden Alltag gewichen ist, schleicht sich oft Unsicherheit ein: Könnte die heiße Nacht ein sogenannter „Risikokontakt“ gewesen sein? Besteht die Gefahr einer Ansteckung mit HIV? Alle, die beim Liebesspiel konsequent und in jeder auch noch so leidenschaftlichen Situation ein Kondom verwenden, dürfen aufatmen. Es bietet den besten Schutz betreffend sexuell übertragbarer Krankheiten (sexual transmitted diseases STD) wie Syphilis, Gonorrhoe (Tripper), Chlamydien, Herpes, humane Papillomaviren und eben auch HIV.