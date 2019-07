Influencer müssen fürs Eis das Doppelte bezahlen

Kostenlose Hotelübernachtungen, Essen oder Drinks gegen wohlwollende Postings auf Instagram und in anderen sozialen Netzwerken - das ist das Geschäftsmodell vieler Influencer. Bei Joe Nicchi kommt das allerdings gar nicht gut an: Influencer, die bei ihm ein Gratis-Eis „erschnorren“ wollen, müssen neuerdings das Doppelte bezahlen. Im Netz und auf der Straße wird der Besitzer eines fahrbaren Softeis-Standes in Los Angeles dafür jetzt gefeiert.