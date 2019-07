Viele Ältere in Sachen IT weitgehend planlos

Regelmäßiger Support von jüngeren Familienmitgliedern

Die Mehrheit der über 55-Jährigen gab demnach zu, in den vergangenen zwölf Monaten Hilfe bei der Sicherung eines Routers, der Installation von Cybersicherheitslösungen oder der Bekämpfung von Computerviren benötigt zu haben. 32 Prozent telefonieren daher regelmäßig mit den Kindern oder anderen jüngeren Familienmitgliedern, um aus der Ferne Hilfe in Fragen der IT zu erhalten. Bei 14 Prozent steht diese Form der Unterstützung sogar höher im Kurs als die reine Anwesenheit des eigenen Nachwuchses.