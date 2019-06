Szekeres: „Erpressungen sind an der Tagesordnung“

Immer mehr Erpressungen

Für besonderes Aufsehen sorgte neulich ein Fall in einer Schönheitsklinik in Litauen. Kriminelle drohten, die abgesaugten Daten publik zu machen, und wollten hohe Geldsummen erpressen. Weil die Klinik die Zahlung verweigert hatte, veröffentlichten die Hacker darauf über 25.000 teils intime Aufnahmen von Patienten. Über die möglichen Gefahren solcher Fälle in Österreich meint Thomas Szekeres: „Wir haben es im Griff, aber man muss sensibilisieren. Man muss sich bewusst sein, wie heikel solche Daten sind, und ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Bewusstsein immer da ist.“