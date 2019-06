Ärztekammer warnt vor Cyber-Angriff in der Medizin

Tatort Krankenhaus! Unser Gesundheitssystem ist - was die Sicherung von sensiblen Patientendaten, aber auch die Technik in Spitälern betrifft - extrem verletzlich. Mit dieser Diagnose schockten am Montag der Wiener Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres und der von ihm zu Rate gezogene Darknet-Experte Cornelius Granig.