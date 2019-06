Kamera-App löscht alle Menschen aus Ihren Fotos

Die Funktionsweise der „Bye Bye Camera“: Die App zapft KI-Algorithmen im Internet an, die sonst von Wissenschaftlern genutzt werden und Objekte in Bildern klassifizieren. Auf diese Weise werden Menschen zuverlässig identifiziert, ein weiteres KI-Tool entfernt sie anschließend aus dem Foto und füllt die Lücke vollautomatisch so, dass es wirkt, als wäre nie ein Mensch im Bild gewesen.