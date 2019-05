„Quake 2 RTX“: Eine Shooter-Legende kehrt zurück

Zudem kommt „Quake 2 RTX“ laut „Heise“ mit überarbeiteten Texturen, neuen Waffenmodellen und einer zeitgemäßen Screenshot-Funktion. Das Spiel unterstützt nun auch Breitbildmonitore besser. Vertrieben wird „Quake 2 RTX“ via Steam für Windows und Linux. Die ersten drei Levels können kostenlos probiert werden. Wer das ganze Spiel in Raytracing-Pracht erleben will, braucht die Vollversion des Originals.