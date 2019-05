Motorsport-Spektakel „GRID“ geht in neue Runde

Codemasters hat einen neuen Teil seiner Rennspiel-Reihe „GRID“ angekündigt. Das neue Spiel, schlicht „GRID“ getauft, soll am 13. September für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und lockt mit vielen Rennklassen - GT, Touring, Stock, Muscle und Super-Modified zum Beispiel. Spielerisch will man sich irgendwo zwischen Arcade und Simulation positionieren, die Entwickler versprechen eine „perfekte Mischung aus Risiko und Belohnung für jeden Typ Rennfahrer und Spieler“.