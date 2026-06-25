Slapstick pur! Das zweite Gegentor der Tschechen im letzten Gruppenspiel gegen Gastgeber Mexiko machte ORF-Kommentator Thomas König fassungslos.
Die Abwehr der Tschechen fiel in der 61. Minute komplett auseinander. Mexikos Mora wurde im Mittelfeld nicht angegriffen und spielte einen Pass auf Sanchez. Tschechien-Goalie Kovar war schneller am Ball, hielt das runde Leder aber nicht fest.
Quinones schiebt ein
Verteidiger Holes wollte noch irgendwie klären, schoss dabei aber den inzwischen am Boden liegenden Sanchez an. Von ihm prallte der Ball zu Quinones – und der schob grinsend ein. Slapstick pur!
„Das darf ja nicht wahr sein“, konnte es ORF-Kommentator Thomas König nicht fassen. „Das ist ja an Peinlichkeit kaum zu überbieten!“ Einmal mehr unterlief den Tschechen ein haarsträubender Abwehrfehler bei dieser WM.
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