Keine Angst vorm Robo-Doc

„Das erste, was man mich immer fragt, ist, wann der Terminator Realität wird. Darum geht es aber bei Künstlicher Intelligenz gar nicht“, berichtete Dr. Martina Mara, Professorin für Roboterpsychologie an der Johannes Kepler Universität Linz im Zuge der „LBG Meet Science 2019“. Es wurden zahlreiche innovative Forschungsprojekte aus dem Gesundheits-, Sozial-, Stadtplanungsgebiet wie auch der Zeitgeschichte vorgestellt. Präsident der LBG, DI Josef Pröll, betonte in der Eröffnungsrede, dass der digitale Wandel für die Wissenschaft enorme Chancen bereit hält, die letztendlich uns allen zugute kommen. „Krone Gesund“ konnte sich vor Ort davon überzeugen. Allein die Tatsache, dass es so ein Berufsfeld wie „Roboterpsychologie“ überhaupt gibt, mag in Staunen versetzen. Tatsächlich ist die Künstliche Intelligenz (KI) längst auf dem Weg in die Mitte der Gesellschaft und sie hat nichts zu tun mit dem Hollywood-Horrorszenario wild gewordener Maschinen, welche die Welt unterwerfen wollen.