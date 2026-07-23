Kate: „Ich konnte nicht mehr lesen“ – das half ihr

Mit ihrer Offenheit macht Prinzessin Kate vielen Krebspatienten Mut. Immer wieder spricht sie ehrlich über ihre eigenen Erfahrungen – und setzt sich als Schirmherrin auch öffentlich für die Krebsforschung und Betroffene ein. Das Bild zeigt sie bei einem Empfang für die Krebsforschung. (Bild: AFP/JONATHAN BRADY)