Ex-Salzburg-Kicker: „Es war ein beschissenes Jahr“

Hobby-Gärtner auf Mallorca

„Es war ein beschissenes Jahr, das kann man nicht anders sagen. Aber das Leben muss weiter gehen, obwohl es natürlich trotzdem sehr schwer ist, das alles so zu akzeptieren“, erklärt Kampl nun gegenüber der „Bild“. Derzeit versucht er, mit seiner Familie in seiner Finca auf Mallorca etwas Abstand zu gewinnen.