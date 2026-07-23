Ex-Salzburg-Kicker: „Es war ein beschissenes Jahr“

Gleich zwei tragische Verluste innerhalb weniger Monate musste der ehemalige Salzburg-Kicker Kevin Kampl verkraften. „Ein beschissenes Jahr“, wie der Slowene gegenüber der „Bild“ betont, sich aber nicht entmutigen lassen möchte. Im Mallorca-Urlaub versucht er nun, als Hobby-Gärtner seinen Kopf etwas freizubekommen.
Vor wenigen Monaten hat Kampl seine Profi-Karriere beendet. Denn hinter dem ehemaligen Kicker liegt eine schwere Zeit. Innerhalb von sieben Monaten musste er gleich zwei Schicksalsschläge verarbeiten. Zunächst war sein Bruder unerwartet verstorben. Dann musste er sich auch noch von seinem Vater verabschieden.
Zusammen mit seiner Frau und den beiden Söhnen hatte sich Kampl anschließend zurückgezogen, um für die Familie da zu sein. So hatte der mittlerweile 35-Jährige auch dem Fußball-Geschäft den Rücken gekehrt.
Hobby-Gärtner auf Mallorca
„Es war ein beschissenes Jahr, das kann man nicht anders sagen. Aber das Leben muss weiter gehen, obwohl es natürlich trotzdem sehr schwer ist, das alles so zu akzeptieren“, erklärt Kampl nun gegenüber der „Bild“. Derzeit versucht er, mit seiner Familie in seiner Finca auf Mallorca etwas Abstand zu gewinnen.
„Die Ruhe jetzt auf Mallorca tut allen mal gut“, so der ehemalige Salzburger, der sich nun als Hobby-Gärtner versucht; „Wir haben Honigmelonen, Wassermelonen, Tomaten, Zwiebeln Paprika und vieles mehr. Das wächst wie verrückt. Und unser Olivenöl schmeckt wunderbar.“
Mittlerweile macht sich Kampl auch wieder Gedanken über seine berufliche Zukunft und schließt so ein künftiges Engagement als Trainer nicht aus.
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