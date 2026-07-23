Israel rechtfertigt Tötung von Fußballern in Gaza

Unter anderem wurde der Name von Mohammed Sami Mohammed Chattab genannt, der nach Angaben der Armee offiziell als internationaler Schiedsrichterassistent des Fußballweltverbandes FIFA geführt wurde. Als Beweise veröffentlichten die Israelis drei Fotos von Chattab. Auf einem war er in einem Fußballtrikot mit den Logos der FIFA und der asiatischen Fußballkonföderation zu sehen – auf einem anderen trug er eine schwarze Uniform und eine dazu passende Kopfbedeckung, auf einem dritten hielt er eine Waffe in der Hand.