Epic startet Mega-Abverkauf und sperrt gute Kunden

Neues „Vampire“-RPG verschwunden

Ein weiteres Haar in der Epic-Mega-Sale-Suppe: Manche Publisher haben ihre Spiele vorsorglich aus dem Store entfernt, damit diese nicht in den nächsten Wochen stark verbilligt den Besitzer wechseln. Wie „Gamestar“ berichtet, hat beispielsweise Paradox Interactive sein kommendes Blutsauger-RPG „Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2“ inmitten der laufenden Vorverkaufsphase aus dem Epic Games Store entfernt. Aus dem von manchen Spielern erhofften Vorbesteller-Schnäppchen wird damit nichts.