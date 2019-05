„Elder Scrolls Online“ entfesselt die Drachenwut

Bethesda spendiert seinem Online-Rollenspiel „The Elder Scolls Online“ am 4. Juni eine neue Erweiterung. In „Elsweyr“ verschlägt es die Spieler in die Welt der katzenhaften Khajiit, die von feuerspeienden Drachen bedroht wird und dringend Hilfe braucht. An der Seite der Drachenjäger soll der Spieler eine „epische Hauptgeschichte“ erleben, überdies lockt die Erweiterung natürlich mit neuen Items und frischen Nebenaufgaben.