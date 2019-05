Hyundai und Kia planen mit Rimac E-Sportwagen

Hyundai und Kia entwickeln sich in letzter Zeit weg vom Billig-Image und haben auch keine Scheu mehr vor echter fahrdynamischer Performance, wie sie mit dem Hyundai i30 N und dem Kia Stinger zeigen. Nun setzt der südkoreanische Konzern dazu an, in dieser Richtung noch einige Schritte weiter zu gehen, und das auch noch elektrisch - mit einer Partnerschaft mit der kroatischen Technologie- und Sportwagenfirma Rimac Automobili.