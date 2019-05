Israelische Armee löschte Hamas-Cyberzentrale aus

Was genau für eine Cyber-Attacke dem Luftschlag am Samstag vorausgegangen war, hat Israels Armee nicht bekannt gegeben. Der „Times of Israel“ wurde mitgeteilt, die Attacke hätte „die Lebensqualität israelischer Bürger“ beeinträchtigen können. Das legt nahe, dass Infrastruktur oder Verwaltung im Visier der Hamas-Hacker waren.